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«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче Лиги чемпионов-2021/2022
14 сентября 21:39
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter BSC YOUNG BOYS

«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче Лиги чемпионов-2021/2022

Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне.

Футболисты швейцарского «Янг Бойз» победили английский «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе английской команды голом отметился португальский новичок Криштиану Роналду (13-я минута). У швейцарского клуба сначала точным ударом отличился Муми Нгамале (66-я). Победу «Янг Бойз» принес Теозон-Жордан Сибачо. Он воспользовался ошибкой Джесси Лингарда в компенсированное время (90+5).

Отметим, что на 35-й минуте «МЮ» остался вдесятером. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака.

После этой игры «Янг Бойз» набрал три очка, у «Манчестер Юнайтед» - ноль.

В следующем туре группы F манкунианцы дома сыграют против «Вильярреала». «Янг Бойз» в гостях сыграет с «Аталантой». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Лига чемпионов

Группа F

1-й тур

«Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1 (0:1)

Голы: Нгамале, 66; Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

«Янг Бойз»: Фон Балльмос, Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия, Сьерро, Мартинс Перейра, Фасснахт, Эбишер, Нгамалё, Мешак Элиа.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Фред, Погба, Ван Де Бек, Фернандеш, Санчо, Роналду.

источник: «Советский спорт»
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