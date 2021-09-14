«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче Лиги чемпионов-2021/2022

Футболисты швейцарского «Янг Бойз» победили английский «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе английской команды голом отметился португальский новичок Криштиану Роналду (13-я минута). У швейцарского клуба сначала точным ударом отличился Муми Нгамале (66-я). Победу «Янг Бойз» принес Теозон-Жордан Сибачо. Он воспользовался ошибкой Джесси Лингарда в компенсированное время (90+5).

Отметим, что на 35-й минуте «МЮ» остался вдесятером. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака.

После этой игры «Янг Бойз» набрал три очка, у «Манчестер Юнайтед» - ноль.