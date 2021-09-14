«Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти

«Севилья» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграла вничью с «Зальцбургом».

Оба гола были забиты с одиннадцатиметровой отметки, у австрийской команды отличился хорватский полузащитник Лука Сучич (21-я минута), у испанской - его соотечественник Иван Ракитич (42).

Отметим, что главный арбитр матча белорус Алексей Кульбаков в ворота «Севильи» поставил еще два пенальти, но «Зальцбург» этим не воспользовался, не реализовали пенальти немецкий хавбек Карим Адейеми (14) и тот же Сучич (37).

Помимо этого испанская команда завершала встречу в меньшинстве за две желтые карточки пол покинул марокканский форварда Юссеф Эн-Несири (50).

Во втором туре, которые пройдет 29 сентября «Севилья» проведет выездную игру с «Вольфсбургом», а «Зальцбург» примет «Лилль».