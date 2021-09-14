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«Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти
14 сентября 21:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Севилья"

«Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти

Испанская команда почти целый тайм играла в меньшинстве.

«Севилья» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграла вничью с «Зальцбургом».

Оба гола были забиты с одиннадцатиметровой отметки, у австрийской команды отличился хорватский полузащитник Лука Сучич (21-я минута), у испанской - его соотечественник Иван Ракитич (42).

Отметим, что главный арбитр матча белорус Алексей Кульбаков в ворота «Севильи» поставил еще два пенальти, но «Зальцбург» этим не воспользовался, не реализовали пенальти немецкий хавбек Карим Адейеми (14) и тот же Сучич (37).

Помимо этого испанская команда завершала встречу в меньшинстве за две желтые карточки пол покинул марокканский форварда Юссеф Эн-Несири (50).

Во втором туре, которые пройдет 29 сентября «Севилья» проведет выездную игру с «Вольфсбургом», а «Зальцбург» примет «Лилль».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа G

«Севилья» (Испания) - «Зальцбург» (Австрия) - 1:1

Голы: Ракитич, 42 (пен.) - Сучич, 21 (пен.)

«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан (Дилэйни, 46), Гомес (Ламела, 58), Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер (Пионтковски, 51), Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд, Камара, Ааронсон, Адейеми, Шешко.

Предупреждения: Диегу Карлос, 13. Зейвальд, 15. Эн-Несири, 26. Ракитич, 65. Дилэйни, 82. Хесус Навас, 84. Капальдо, 84. Камара, 90+3. Окафор, 90+4.

Нереализованные пенальти: Адейеми, 14, Сучич, 37

Удаление: Эн-Несири, 50

Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Белоруссия)

источник: «Советский спорт»
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