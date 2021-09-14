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14 сентября 22:25
автор: Максим Скороходов

Александр Дюков: Отбор на Олимпиаду сложнее чем нам чемпионаты мира и Европы

Последний раз отечественные футболисты играли на Олимпийских играх в 1988 году.

Президент РФС Александр Дюков поставил перед сборной России задачу попасть на Олимпиаду в Париже.

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры - это, наверное, не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своему статусу и значимости чемпионату Европы и чемпионату мира. Но, безусловно, нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде. Хотя вы прекрасно понимаете, что отбор на Олимпиаду - это, может быть, даже более сложная задача, чем отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира. Европейские сборные получают всего четыре путевки», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Добавим, что на Олимпиаду отбираются молодежные сборные через континентальные первенства, а на Евро наши футболисты в возрасте до 23 лет участвовали два раза, не выходя из группы.

Наши футболисты как сборная России ни разу не участвовали на Олимпиаде, а в 1988 году команда Советского Союза завоевала в Сеуле «золото».

Напомним, что Путин критикуя возможную отмену лимита на легионеров, заявил, что без ограничений наши футболисты еще 20 лет не будут играть на Олимпийских играх.

источник: ТАСС
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