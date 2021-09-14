Игорь Ледяхов: Рано говорить о Захарене, как о состоявшемся игроке

Российский тренер Игорь Ледяхов считает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может подойти по стилю игры подойти испанской примере.

«Подходит ли Захарян испанскому чемпионату? А почему нет? Он быстрый, быстро принимает решения, действует нестандартно. Есть видение поля. Обладает достаточно хорошими качествами, чтобы вырасти в достойного футболиста. Это даже не подвергается сомнению, но как о состоявшемся игроке о нем говорить пока рано», - приводит слова Ледяхова RT.

Напомним, что сегодня Нобель Арустамян сообщил, что российским футболистом интересуется «Барселона».

Захарян оказался в академии «Динамо» в 2017 году. В составе взрослой команды хавбек дебютировал в ноябре прошлого года в матче РПЛ с «Тамбовом» (2:1).