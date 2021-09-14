Симеоне - о возвращении Гризманна в «Атлетико»: Мы точно увидим шоу в его представлении

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на возвращение в клуб форварда Антуана Гризманна.

«Хотим, чтобы Антуан был таким же, каким был до ухода в «Барселону». Для нас Гризманн всегда был важным игроком с талантом и голевым чутьем, мы точно увидим шоу в его представлении. Ему нужно будет работать как и всем остальным футболистам, тогда он будет играть весь матч», — цитирует наставника AS.

Напомним, что Гризманн выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого француз играл за «Атлетико», в составе которого выигрывал Лигу Европы.

Добавим, что мадридский клуб арендовал Антуана в последний день трансферного окна. Если он сыграет 50 процентов матчей, «матрасники» автоматически выкупит игрока.