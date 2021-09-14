Сергей Силкин: Переход Захаряна в большой клуб будет зависеть от обстановки в «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какие проблемы нужно будет пережить Арсену Захаряну, если он хочет летом уехать в Европу.

«Окрепнет ли Захарян к лету 2022 года для перехода в большой клуб? Будет зависеть от обстановки в «Динамо». Такие молодые ребята, как Чалов, Захарян и Тюкавин, сверкнули, но соперники смотрят за ними и видят их недостатки, учатся играть против них. Плюс заряд в начале карьеры в дальнейшем зачастую немного угасает. Получается спад, и непонятно, как Захарян его перенесет», - приводит слова Силкина RT.

Напомним, что сегодня Нобель Арустамян сообщил, что российским футболистом интересуется «Барселона».

Захарян оказался в академии «Динамо» в 2017 году. В составе взрослой команды хавбек дебютировал в ноябре прошлого года в матче РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

В общей сложности футболист принял участие в 20 встречах москвичей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Недавно игрок сыграл свой первый матч за сборную России, выйдя в стартовом составе на игру с Хорватией (0:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.