Два гола Левандовски принесли «Баварии» победу над «Барселоной» в гостевом матче Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение испанской «Барселоне» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана. В составе «Баварии» дубль оформил отличились польский нападающий Роберт Левандовски (56-я и 85-я минуты). Еще один мяч на счету Томаса Мюллера (34-я).

После этой игры мюнхенский клуб набрал три очка, у «Барселоны» - ноль.

В следующем туре группы E »Бавария» дома сыграет против «Бенфики». «Барселона» в гостях сразится с киевским «Динамо». Обе встречи пройдут 29 сентября.

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