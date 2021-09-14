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Два гола Левандовски принесли «Баварии» победу над «Барселоной» в гостевом матче Лиги чемпионов
14 сентября 23:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter FC Bayern München

Два гола Левандовски принесли «Баварии» победу над «Барселоной» в гостевом матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение испанской «Барселоне» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана. В составе «Баварии» дубль оформил отличились польский нападающий Роберт Левандовски (56-я и 85-я минуты). Еще один мяч на счету Томаса Мюллера (34-я).

После этой игры мюнхенский клуб набрал три очка, у «Барселоны» - ноль.

В следующем туре группы E »Бавария» дома сыграет против «Бенфики». «Барселона» в гостях сразится с киевским «Динамо». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Лига чемпионов

Группа E

1-й тур.

«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Мюллер, 34; Левандовски, 56, 85.

«Барселона» (Испания): тер Штеген, Пике, Жорди Альба (Бальде, 74), Сержи Роберто (Гави, 59), Гарсия (Мингеса, 67), Араухо, Бускетс (Демир, 59), Ф.де Йонг, Педри, Л.де Йонг (Коутинью, 67), Депай.

«Бавария» (Германия): Нойер, Зюле (Станишич, 82), Павар (Эрнандез, 66), Упамекано, Дэйвис, Горецка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 70), Левандовски, Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 83).

Предупреждения: Киммих, 5. Упамекано, 78. Гави, 82.

Судья: Оливер (Англия).

источник: «Спорт-Экспресс»
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