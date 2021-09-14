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«Ювентус» разгромил в гостях «Мальме»
14 сентября 23:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter JuventusFC

«Ювентус» разгромил в гостях «Мальме»

Матч прошел на стадионе «Эледа».

«Ювентус» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов в гостях обыграл шведский «Мальме» со счетом 3:0.

В составе туринской команды отличились Алекс Сандро (23), Пауло Дибала (45, с пенальти) и Альваро Мората (45+1).

Напомним, что в другом матче квартета H «Челси» в Лондоне победил «Зенит» со счетом 1:0.

Во втором туре, который пройдет 29 сентября «Ювентус» дома примет «Челси», а «Мальме» проведет выездную встречи с «Зенитом».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа H

«Мальме» (Швеция) - «Ювентус» (Италия) - 0:3 (0:3)

Голы: Сандро, 23; Дибала, 45 (пен.); Мората, 45+1

«Мальме»: Диавара, Нильсен, Брорссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Ракип (Налич, 60), Инносент (Нанаси, 75), Рикс (Ольссон, 76), Бергет, Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт (Ругани, 86), Рабьо, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Куадрадо (Кулушевски, 83), Мората (Кин, 69), Дибала (Рэмси, 82).

Предупреждения: Брорссон, 39. Нильсен, 43. де Лигт, 59.

Судья: Диаш (Португалия).

источник: «Советский спорт»
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