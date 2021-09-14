«Зенит» проиграл «Челси» в Лондоне

«Зенит» в гостевом матче проиграл «Челси» со счетом 0:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол матча на 69-й минуте забил бельгийский форвард «синих» Ромелу Лукаку.
Во втором туре, который пройдет 29 сентября, «Зенит» примет шведский «Мальме», а «Челси» в Италии сыграет с «Ювентусом».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа Н
«Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия) - 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку, 69
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Тиаго Силва, 83), Кристенсен, Рюдигер, Ковачич, Джеймс, Жоржиньо, Маунт (Лофтус-Чик, 90), Зиеш (Хавертц, 63), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Барриос, Клаудиньо (Мостовой, 88), Азмун.
Предупреждения: Аспиликуэта, 45, Ракицкий, 62.