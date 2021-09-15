«Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», Миранчук отдал голевую передачу

«Аталанта» сыграла в гостевой встрече вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

За гостей отличились хавбек Ремо Фройлер (6-я минута) и защитник Робин Гозенс (83), у хозяев забили полузащитник Ману Тригерос (39) и нападающий Арно Даньюма (73).

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук во втором тайме вышел на замену и через четыре минуты отдал голевую передачу на Гозенса.

Добавим, что испанский клуб заканчивал матч в меньшинстве: две желтых карточки получил французский опорник Франсис Коклен (84)

Напомним, ранее в группе F швейцарский «Янг Бойз» обыграл английский «Манчестер Юнайтед».