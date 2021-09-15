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«Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», Миранчук отдал голевую передачу
15 сентября 00:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Аталанта"

«Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», Миранчук отдал голевую передачу

Матч прошел в Испании.

«Аталанта» сыграла в гостевой встрече вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

За гостей отличились хавбек Ремо Фройлер (6-я минута) и защитник Робин Гозенс (83), у хозяев забили полузащитник Ману Тригерос (39) и нападающий Арно Даньюма (73).

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук во втором тайме вышел на замену и через четыре минуты отдал голевую передачу на Гозенса.

Добавим, что испанский клуб заканчивал матч в меньшинстве: две желтых карточки получил французский опорник Франсис Коклен (84)

Напомним, ранее в группе F швейцарский «Янг Бойз» обыграл английский «Манчестер Юнайтед».

Во втором туре, который пройдет 29 сентября, «Аталанта» примет «Янг Бойз», а «Вильярреал» сыграет гостевой матч с «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов

1-й тур

Группа F

«Вильярреал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 2:2 (1:1)

Голы: Тригерос, 39, Даньюма, 79 - Фройлер, 6, Гозенс, 83

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Марио Гаспар, 87), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Коклен, 60), Тригерос (Мойсес Гомес, 61), Морено, Диа (Груневелд, 62), Пино (А.Морено, 72).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Толой, Джимсити (Мерих Демирал, 61), Гозенс, де Рон (Копмайнерс, 70), Малиновский (Пашалич, 71), Фройлер, Пессина (Миранчук, 79), Сапата (Иличич, 70).

Предупреждения: де Рон, 24. Капуэ, 55. Морено, 65. Пино, 71. Коклен, 76.

Удаление: Коклен, 84.

источник: «Советский спорт»
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