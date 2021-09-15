Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день группового этапа ЛЧ

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком по суммарному показателю отборов и перехватов в первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, 32-летний футболист совершил 13 возвратов мяча своим партнерам. Отмечается, что этот показатель является личный рекорд Ракицкого в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что в матче первого тура «Зенит» уступил лондонскому «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал бельгийский форвард «аристократов» Ромелу Лукаку.

Во втором туре, который пройдет 29 сентября, «Зенит» примет шведский «Мальме».