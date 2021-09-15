Семак - о поражении «Зенита» в матче с «Челси»: Могли увезти из Лондона ничью

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре своих подопечных в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у «Челси». И по идее мы пропустили в том моменте, в котором мы не должны были пропустить. Свои моменты у Сердара и Артема не реализовали. Жаль, победа «Челси» заслуженная. Немножко удачи нам — могли увезти ничью», - цитирует наставника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что автором единственного гола стал бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку.
Во втором туре «Зенит» примет шведский «Мальме». Матч состоится 29 сентября.
источник: Телеканал «Матч ТВ»