Томас Тухель: Матч с «Зенитом» дался нам тяжело, мы играли с довольно сильным соперником

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (0:1).

«Первый матч в Лиге чемпионов дался нам тяжело. Было сложно играть в первом тайме, не могли найти игру. Во втором тайме нам удалось это сделать, стало легче, в конце концов мы забили решающий гол. Считаю, что игра была тяжелой, немного моментов создали, не проявили мастерства в полном объеме, но мы играли с довольно сильным соперником», - цитирует ТАСС наставника лондонского клуба.

Добавим, что во втором туре «Челси» сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом». Матч состоится 29 сентября.