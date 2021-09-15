Властимил Петржела: Шансов на плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» я не вижу

Экс-наставник »Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы петербургской команды в Лиге чемпионов после поражения в матче с «Челси».
«Как оцениваю шансы «Зенит»? Можно выйти с третьего места в Лигу Европы. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу. Можно сказать, что «Мальмё» и «Зенит» будут бороться за третье место в группе», - приводит ТАСС слова Петржелы.
Напомним, что «Зенит» является единственным представителем России в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Во втором туре петербургский клуб примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» (0:3). Матч состоится 29 сентября.
источник: ТАСС