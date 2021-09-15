Вячеслав Малафеев: До гола Лукаку «Зенит» выглядел целостно и симпатично

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в выездном матче Лиги чемпионов против «Челси».
«Зенит» выглядел достойно, плотная игра в обороне, натиск игроков «Челси» очень уверенно сдерживали полузащитники «Зенита». К тому же подопечные Сергея Семака имели очень хорошие моменты для взятия ворот - Клаудиньо, Сердар Азмун. Забей они - и все бы было иначе. До гола Ромелу Лукаку в ворота «Зенита» петербуржцы выглядели целостно и симпатично. Пускай «Зенит» и проиграл, но в целом команда выглядела достойно», - цитирует Малафеева ТАСС.
Напомним, что «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов.
Во втором туре «Зенит» примет шведский «Мальме». Игра пройдет 29 сентября.
источник: ТАСС