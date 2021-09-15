Вячеслав Малафеев: До гола Лукаку «Зенит» выглядел целостно и симпатично

«Барселона» интересуется молодой звездой «Динамо». Так было и с Аршавиным, который уехал в Лондон

Бывший комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем телеграм-канале о том, что нападающим «Динамо» Арсеном Захаряном заинтересовалась сама «Барселона».