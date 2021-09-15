«Барселона» установила клубный антирекорд, проиграв три домашних матча в ЛЧ подряд

«Барселона» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках, пишет OptaJose.

Напомним, «Барселона» в декабре 2020 года дома проиграла «Ювентусу» (0:3). После этого каталонский клуб проиграл «Пари Сен-Жермен» (1:4) в январе этого года, а вчера, 14 сентября, снова проиграл дома «Баварии» (0:3).

В последнем матче за «Баварию» Роберт Левандовски отличился дублем, а Томас Мюллер забил еще один гол.

Помимо «Барселоны» и «Баварии», в одной группе играют киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика».