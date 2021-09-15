Левандовски прокомментировал старт «Баварии» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что мюнхенская команда отлично стартовала в групповом этапе.
«Отличный старт в Лиге чемпионов», - написал Левандовски в Instagram.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведет 29 сентября. Соперником будет киевское «Динамо».
Напомним, после вчерашнего дубля в ворота сине-гранатовых, у Левандовски стало 77 голов голов в общей сумме в Лиге чемпионов (третье место). Лидером по этому показателю следует считать Криштиану Роналду, у которого 136 голов.
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источник: Instagram