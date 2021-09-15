Рональд Куман: Сложно играть против такой команды, как «Бавария»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы знаем, что нам не хватает людей для нападения. «Барселоне» нужно потратить недели, чтобы иметь больше шансов и более высокую скорость. Я не хочу оправдываться или говорить о том, чего нам не хватает. Надо признать, против какой команды мы играем. Чтобы навредить такой команде, как «Бавария», нужно быть очень сильным», - цитирует Кумана Marca.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» сыграет с «Бенфикой». Обе игры состоятся 29 сентября.

Напомним, что по итогам матча с мюнхенским клубом у «Барселоны» установился клубный антирекорд - команда проиграла три домашних матча в Лиге чемпионов подряд. Поражения были от туринского «Ювентуса» (0:3) и французского «ПСЖ» в начале года (1:4).