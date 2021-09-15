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15 сентября 07:00
автор: Александр Бойченко

Томас Мюллер - о победе над «Барселоной»: Парням нравится играть на «Камп Ноу»

«Бавария» разгромила сине-гранатовых в первом туре Лиги чемпионов сезона 2021/22

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов сказал, что «Мюнхен» мог бы забить больше. Он также добавил, что футболисты очень довольны.

«Двигаясь вперед, мы могли забить еще один или два гола. Здесь очень здорово играть, ребятам очень понравилось. Когда вы выигрываете 3:0 на «Камп Ноу», это действительно важный сигнал. Мы очень довольны», - цитирует Мюллера пресс-служба УЕФА.

После вчерашнего гола в ворота «Барселоны» у Мюллера в общей сложности стало 11 голов в ворота сине-гранатовых за разные временные промежутки.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» сыграет с «Бенфикой». Обе игры состоятся 29 сентября.

Напомним, что по итогам матча с мюнхенским клубом у «Барселоны» установился клубный антирекорд - команда проиграла три домашних матча в Лиге чемпионов подряд. Поражения были от туринского «Ювентуса» (0:3) и французского «ПСЖ» в начале года (1:4).

источник: UEFA (УЕФА)
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