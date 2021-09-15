Леонардо: Последнее предложение «Реала» по Мбаппе так и не поступало

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо рассказал о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе и подчеркнул, что клуб недоволен попытками «Реала» купить 22-летнего француза в конце летнего трансферного окна.

«Нам не понравилось поведение «Реала». Мы четко изложили свою позицию. Предложение «Реала» было недостаточным, оно было меньше той суммы, которую мы заплатили. Последнее предложение, о котором шла речь, так и не поступило (речь о 220 миллионах евро - ред. «Советский спорт»).

Не думаю, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в конце этого сезона по окончании контракта. Никто не думает о будущем клуба без Килиана.

Трио Месси, Неймар, Мбаппе - это не то, что вы смотрите всего один сезон. Я считаю, что они дополняют друг друга, каждый по своим качествам - номер один. Я не вижу в них зависти», - цитирует слова Леонардо Marca со ссылкой на Canal +.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за парижский клуб 175 матчей, забил 135 голов и отдал 63 ассиста. Его контракт истекает летом 2022-го. Ранее в СМИ появлялась разная информация насчет попыток «Реала» купить его.