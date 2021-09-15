Альба получил травму по итогам матча с «Баварией»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

32-летний игрока «Барселоны» в стартовом составе на 74-й минуте сменил Алехандро Бальде. По словам Marca, Альба испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия правой ноги и 15 сентября ему предстоит пройти медицинское обследование.

«Барселона» дома проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. Роберт Левандовски забил дубль, а Томас Мюллер забил открыл счет в матче.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» сыграет с «Бенфикой». Обе игры состоятся 29 сентября.

Напомним, что по итогам матча с мюнхенским клубом у «Барселоны» установился клубный антирекорд - команда проиграла три домашних матча в Лиге чемпионов подряд. Поражения были от туринского «Ювентуса» (0:3) и французского «ПСЖ» в начале года (1:4).