«Челси» хочет продлить контракт с капитаном Аспиликуэтой

«Челси» намерен продлить контракт с защитником Сезаром Аспиликуэтой, сообщил журналист Николо Скира.

По словам источника, «синие» готовы предложить 32-летнему испанцу соглашение до конца сезона 2022/23 с возможностью продления еще на год.

Напомним, защитник сборной Испании выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он успел провести с «синими» 435 матчей, в которых смог забить 14 голов и отдать 55 ассистов. Действующая трансферная стоимость Аспиликуэты оценивается в 13 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.