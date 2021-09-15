Анзор Кавазашвили: Наши клубы должны показать, что они умеют играть

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от матчей российских команд в первом туре Лиги Европы. «Спартак» дома сыграет с «Легией», «Локомотив» примет «Марсель».

«Наши клубы должны показать, что умеют играть. А если они не умеют, надо уже сниматься с соревнования. Мне очень жаль, что никто не делает никаких выводов из предыдущих поражений. По предстоящему матчу «Спартака» - я бы не стал называть «Легию» слабой командой. Но я уверен, «Спартак» должен выиграть», - передает слова Кавазашвили «КП Спорт».

Напомним, 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022. Россию в турнире представляют два участника - московский «Спартак» и «Локомотив».