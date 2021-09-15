Николас Отаменди о матче с «Барселоной»: Каждый матч для нас как финал, будем играть на победу

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди дал комментарий после выездного матча с киевским «Динамо» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Есть ощущение, что мы потеряли два очка с учетом того, как проходил матч. Практически весь матч мы превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.

Мы каждый день усердно работаем над улучшением игры как в защите, так и в атаке. Мы будем играть с «Барселоной» на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на полную», - цитирует Отаменди официальный сайт УЕФА.

Напомним, именно «Бенфика» не пропустила «Спартак» в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв дважды московскую команду - дома и в гостях с общим счетом 4:0. В группе Лиги чемпионов португальцы встречаются с «Барселоной», «Баварией» и киевским «Динамо».