Роман Яремчук: Играть против бывшей команды сложно

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).

«Было непросто играть против бывшего клуба. Я знаю всех ребят, знаю все сильные стороны «Динамо». Подойти к этому матчу с психологической точки зрения было сложно. Результатом я не доволен, потому что мы не выиграли. С другой стороны, мы могли проиграть в итоге, так что ничья не так уж и плоха», - цитирует слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Добавим, что Яремчук поиграл за киевское «Динамо» 11 матчей, еще 42 игры нападающий провел за вторую команду Киева, в которых забил семь мячей и отдал два паса. В настоящее время форвард является нападающим «Бенфики». Его трансферная цена оценивается в 17 миллионов евро по данным Transfermarkt.