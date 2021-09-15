Главный тренер «Шерифа»: Мы не считаем себя аутсайдерами Лиги чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером».

«Мы очень счастливы и очень рады быть частью группового этапа Лиги чемпионов. Наша мечта сбылась. Я горжусь клубом «Шериф». Эмоции зашкаливают. Мы будем бороться с гигантами европейского футбола. Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. Мы готовы к турниру», - цитирует Вернидуба УЕФА.

Матч между «Шахтером» и «Шерифом» состоится 15 сентября в 19:45 мск.