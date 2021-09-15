Шапаренко оказался не полностью довольным итогом встречи с «Бенфикой»

Полузащитник киевского «Динамо» дал комментарий после домашнего матча с «Бенфикой» (0: 0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

22-летний полузащитник забил гол на 95 минуте второго тайма, но его отменили из-за офсайда.

«Доволен ли я результатом? 50 на 50. В конце у нас был шанс вырвать победу. Казалось, она уже была в кармане. Но не вышло. Мы хотели победить, но все же «Бенфика» - очень сильный соперник. А это значит, что нам нужно работать еще больше», - цитирует Шапаренко официальный сайт УЕФА.

Напомним, именно «Бенфика» не пропустила «Спартак» в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв дважды московскую команду - дома и в гостях с общим счетом 4:0. В группе Лиги чемпионов португальцы встречаются с «Барселоной», «Баварией» и киевским «Динамо».