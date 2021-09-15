Сульшер прокомментировал ошибку Лингарда в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ужасную ошибку полузащитника Джесси Лингарда в матче 1-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

«Это происходит в игре. В футболе всякое случается. Есть взлеты и падения. У вас могут быть важные моменты, иногда ситуация может складываться в вашу пользу, иногда может идти против вас. Он справится. Мы все с этим справимся», - цитирует слова Сульшера официальный сайт клуба.

«Красные дьяволы» пропустили решающий гол на 95-й минуте после того, как Джесси решил отдать пас. Теозон-Жордан Сибачо перехватил мяч и принес «Янг Бойз» победу.