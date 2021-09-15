Вечеслав Малафеев: Рано заявлять о том, что Крицюк стал основным вратарем в «Зените»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал первые матчи Станислава Крицюка за команду из Санкт-Петербурга.

«Станислав очень быстро адаптировался в составе «Зенита», и его взаимодействие с оборонительной линией выглядит целостным и налаженным. Конечно, рано заявлять о том, что Станислав безоговорочно основной голкипер, но судя по тому, что после его прихода он провел сразу две игры, одна из которых в Лиге чемпионов против «Челси», говорит о том, что тренерский штаб доверяет ему», - сказал Малафеев «СЭ».

Добавим, что начало нынешнего сезона голкипер провел в португальском «Жил Висенте» – на его счету шесть проведенных встреч, в которых он пропустил четыре гола и три раза отстоял «на ноль». «Зенит» приобрел вратаря за 1,5 миллиона евро. Ранее голкипер выступал за «Краснодар», за который провел больше всего матчей в карьере - 72 игры при 62 пропущенных мячах.