Жириновский сообщил, что в законопроект будут внесены поправки по FAN ID

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты намерены доработать законопроект о введении Fan ID в РПЛ.

«То, что вам не нравится некоторые позиции в законе Fan ID, мы это понимаем. Мы на вашей стороне. Ситуация такая, что законодательство становится более суровым. Потому что ситуация очень опасная! Не было еще событий, когда безобидная вещь - судья плохо отсудил матч или еще что-то, а фанаты вышли на улицы покричать. Есть силы, которые только рады поддержать такую инициативу - выйти пошуметь на улицах», - передает слова Жириновского «РБ-Спорт».

Добавим, что система идентификации болельщиков может начать использоваться со следующего сезона. Система FAI ID использовалась в тестовом формате на Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу в России-2018