Менди провел десятый «сухой» матч в ЛЧ за 13 игр, быстрее него это делал только Навас

Вратарь «Челси» Эдуард Менди в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0) в десятый раз сыграл на ноль. Это десятый матч вратаря без пропущенных мячей в 13 играх Лиги чемпионов УЕФА.

Только Кейлор Навас сумел сыграть 10 матчей на ноль быстрее. Костариканцу для этого понадобилось 11 матчей.

В следующем раунде Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Ювентусом» из Турина. Матч состоится 29 сентября.

Ранее 29-летний голкипер лондонского «Челси» Эдаурд Менди был назван лучшим вратарем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2020/2021. Сенегалец обыграл бельгийца Тибо Куртуа из «Реала» и бразильца Эдерсона из «Манчестер Сити».