Главный тренер «Бенфики» сравнил «Спартак» с киевским «Динамо»

Главный тренер «Бенфики» Жоржи Жезус дал комментарий после выездного матча с киевским «Динамо» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Обе команды («Спартак» и «Динамо» - ред. «Советский спорт») достаточно качественные, они сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, с точки зрения коллективной игры. Но в обоих случаях можно сказать, что нам было непросто в матчах с этими соперниками, - цитирует официальный сайт «Динамо» Жезуса.

Напомним, именно «Бенфика» не пропустила «Спартак» в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв дважды московскую команду - дома и в гостях с общим счетом 4:0. В группе Лиги чемпионов португальцы встречаются с «Барселоной», «Баварией» и киевским «Динамо».