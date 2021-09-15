Губерниев отметил хорошую игру «Зенита» и назвал «Барселону» дровами

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» и «Барселоны» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Клуб из Санкт-Петербурга в гостевом матче проиграл «Челси» со счетом 0:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол матча на 69-й минуте забил бельгийский форвард «синих» Ромелу Лукаку.
Напомним, что по итогам матча с мюнхенским клубом у «Барселоны» установился клубный антирекорд - команда проиграла три домашних матча в Лиге чемпионов подряд. Поражения были от туринского «Ювентуса» (0:3) и французского «ПСЖ» в начале года (1:4).
источник: «Советский спорт»