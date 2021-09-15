Юрген Клопп: Конечно, я помню финал 2005 года, сегодня состоится сложнейший матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Конечно, я помню финал 2005 года. Но еще лучше мне запомнилась встреча этих команд в финале 2007 года. Если вы думаете, какой из европейских матчей лучше всего смотреть, то матч между Ливерпулем и Миланом - это то, что действительно стоит посмотреть. Я думаю, что это будет сложнейшая игра для обеих команд», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, последний раз «Милан» играл в Лиге чемпионов в сезоне 2013/14. Тогда команда заняла второе место в группе с «Барселоной», но в 1/8 по сумме двух матчей проиграла «Атлетико» (1:5).

В финале Лиги чемпионов 2005 года встречались «Ливерпуль» с «Миланом». Матч закончился со счетом 3:4 СП. В составе миланцев забивали Мальдини и дважды Креспо, у «мерсисайдцев» отличились Джеррард, Шмицер и Хаби Алонсо. После добавленного времени счет на табло был 3:3, но в серии пенальти удачнее оказался «Ливерпуль».