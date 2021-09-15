Анатолий Бышовец: Матч с «Челси» показал, что «Зенит» имеет потенциал для борьбы за выход в плей-офф

Известный российский тренер Анатолий Бышовец подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» минимально уступил «Челси» (0:1).

Напомним, что автором победного гола в составе лондонского клуба стал нападающий Ромелу Лукаку.

– «Зенит» выглядел достойно. Отдача и концентрация игроков произвели хорошее впечатление. Были возможности зацепиться за хороший результат, но единственным недостатком стало то, что команда Семака не нашла контригру. В целом матч показал, что у этого «Зенита» есть потенциал для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов, – цитируют Бышовца «Известия».

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице группы H. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома с «Мальме». Встреча запланирована на 29 сентября.