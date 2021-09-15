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15 сентября 11:44
автор: Владислав Корегин

«Арсенал» хочет приобрести Ауара летом 2022 года

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского игрока в 42 миллиона евро.

Центральный полузащитник «Лиона» Уссем Ауар по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщает Todofichajes, лондонский клуб попытается подписать 23-летнего француза следующим летом.

Главной проблемой в осуществлении данной сделки является то, что футболист хочет играть за команду, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. Если «канониры» не смогут квалифицироваться в главный европейский турнир, хавбек может пересмотреть свой возможный трансфер в клуб АПЛ.

Напомним, Ауар является воспитанником академии «Лиона». За взрослую команду он провел 175 матчей, забил 32 гола и отдал 33 ассиста. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.

источник: Todofichajes
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