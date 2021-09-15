Дмитрий Радченко: «Зениту» реально соперничать с «Ювентусом» за место в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко оценил минимальное поражение петербургской команды в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

Напомним, что победу лондонскому клубу во вчерашней встрече принес нападающий Ромелу Лукаку, забивший гол на 69-й минуте после фланговой передачи защитника Сесара Аспиликуэты.

– «Зенит» мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. Соперник доминировал всю игру, хотя острых моментов у лондонцев особо не было. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть также против «Челси». Конечно, «Зениту» реально соперничать с «Ювентусом». Вчера они показали, что могут играть, – приводит слова Радченко «Чемпионат».

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице квартета H. В параллельной игре группы «Ювентус» переиграл «Мальме» (3:0).

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома против шведского клуба. Встреча запланирована на 29 сентября.