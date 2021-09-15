Игорь Левитин: Считаю, что первые три матча сборной России при Карпине прошли хорошо

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением по поводу результатов Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил сборную 26 июля, подписав контракт до конца декабря 2021 года. В первых трех матчах квалификации на ЧМ-2022 под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

– Еще рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо, – цитирует Левитина РБК.

На данный момент сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков после шести туров. Столько же очков имеет в своем активе и Хорватия, однако они опережают россиян по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.