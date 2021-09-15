Экс-наставник «Наполи» Маццарри возглавил «Кальяри»

Пресс-служба «Кальяри» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Вальтер Маццарри.

По информации источника, 59-летний специалист подписал с клубом из Сардинии контракт до 30 июня 2024 года. Таким образом, итальянец заменил на данном посту Леонардо Семпличи, который ранее был отправлен в отставку из неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, Маццарри находился без клуба с февраля прошлого года после того, как покинул «Торино». В своей тренерской карьере специалист работал в «Наполи», завоевав с командой Кубок Италии в сезоне-2011/12.

Добавим, что после первых трех туров «Кальяри» набрал одно очко и расположился на 17-м месте в турнирной таблице серии А.