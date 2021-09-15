Клаудиньо остался доволен своим дебютом в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от своей дебютной игры в Лиге чемпионов.

Напомним, что вчера 24-летний бразилец отыграл 88 минут в матче первого тура группового этапа против «Челси» (0:1), не отличившись голевыми действиями.

– Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали – это была моя мечта! Поэтому я очень рад – и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил, – цитирует Клаудиньо клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что «Зенит» подписал бразильского футболиста летом этого года, заключив с ним пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Ред Булл Брагантино» составила 12 миллионов евро. В общей сложности игрок провел за российскую команду четыре матча.