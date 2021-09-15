«Легия» разместила рекламные баннеры в Москве перед матчем против «Спартака» (фото)

Пресс-служба «Легии» опубликовала рекламные баннеры, которые были размещены клубом на нескольких торговых центрах Москвы в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Отметим, что на баннерах находится следующая надпись: «Москва, мы вернулись».
Сегодня, 15 сентября, «Спартак» на своей домашней арене примет польскую команду. Начало встречи – в 17:30 мск.
Напомним, в последний раз красно-белые играли с «Легией» в 2011 году в рамках квалификационного раунда Лиги Европы. Тогда московский клуб не смог пройти в групповой этап турнира, сыграв вничью в Польше со счетом 2:2, а затем уступив дома – 2:3.
Mieszkańcy Moskwy już wiedzą, że wróciliśmy 😎 #WeAreBack— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) September 14, 2021
Добрый вечер @fcsm_eng 👋 #SLALEG pic.twitter.com/TiaqUPRxVz
источник: ФК «Легия»