Владимир Пономарев: «Легия» играет в такой же противный футбол, что и российские клубы

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы «Спартака» на победу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

Напомним, что игра между клубами состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Начало встречи – в 17:30 мск.

– «Легия» – очень противная команда. Она какая-то пророссийская. Играет в такой же противный футбол как и у нас. Я думаю, что «Спартак» сегодня победит. У них была очень хорошая победа над «Химками», пошел какой-то прогресс, динамика. Если будут тормозить и разыгрывать поперек – все. «Спартак» победит – 2:0, – приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в последний раз московский клуб играл с «Легией» в 2011 году в рамках квалификационного раунда Лиги Европы. Тогда красно-белые не смогли пройти в групповой этап турнира, сыграв вничью в Польше со счетом 2:2, а затем уступив дома – 2:3.