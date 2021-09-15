Малиновский – о конфликте с Петраковым: Я никогда не ставил личные интересы выше командных

Атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский высказался на тему своего конфликта с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

Напомним, что в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) Малиновский дважды оставался на скамейке запасных и провел на поле лишь 41 минуту. Затем футболист вернулся в расположение «Аталанты» и не принял участие в товарищеской игре с Чехией (1:1).

– Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Я – только часть команды, и никогда не ставил свои интересы выше командных, – написал Малиновский на своей странице в Instagram.

Добавим, что после игры с Францией Петраков заявил, что он попросил прощения у Малиновского за то, что игрок не попал в стартовый состав сборной.

На данный момент сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав пять очков в пяти матчах.