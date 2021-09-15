Дмитрий Селюк: Я не удивлюсь, если Лапорта оформляет кредит в Банке ВТБ, чтобы купить Захаряна

- Нынешние 0:3 «Барселоны» на «Камп Ноу» от «Баварии» равносильны прошлогодним 2:8. Согласны?

- «Барселона» пока выглядит беспомощно, тем более в сравнение с такой машиной, как «Бавария». По-моему, «Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч. Все было настолько безнадежно, что я второй тайм даже не стал смотреть.

Понял, что без Захаряна «Барселоне» и «Баварию» не пройти, и игру не улучшить.

Я не удивлюсь, если Лапорта (президент «Барселоны». – Прим. ред.) уже вылетел в Москву. И сейчас оформляет кредит в Банке ВТБ, чтобы купить Захаряна и Евгеньева.