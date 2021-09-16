Заболотный может пропустить матч со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может пропустить ближайшую игру армейцев против «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России.

Как сообщает Sport24, 30-летний россиянин имеет проблемы со здоровьем. Пока футболист работает по индивидуальной программе и еще не приступал к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Заболотный получил травму в игре против «Арсенала» (2:2), покинув поле в первой тайме. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал один ассист.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября.