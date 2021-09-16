Шевченко и Кунц претендуют на пост главного тренера сборной Турции

Стали известны возможные претенденты на должность главного тренера сборной Турции.

По информации Kicker, заменить ушедшего Шенола Гюнеша, с которым был расторгнут контракт, могут быть призваны экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, а также тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Отмечается, что Федерация футбола Турции уже провела переговоры с 58-летним немцем.

Напомним, что 10 сентября стало известно об уходе Гюнеша из сборной Турции. 69-летний специалист находился на своем посту с 18 марта 2019 года. В сентябре турки разгромно уступили Нидерландам (1:6) в матче отбора на ЧМ-2022.

После шести туров Турция располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.