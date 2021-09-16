Отец Аке умер через несколько минут после того, как он забил первый гол в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил, что его неизлечимо больной отец умер через несколько минут после того, как футболист забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

«Может, так и должно было быть, видеть, как я играю, всегда делало его гордым и счастливым. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и этот гол был для тебя, папа», - написал хавбек в инстаграме.

Напомним, что Аке на 16-й минуте открыл счет в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Лейпциг» (6:3),