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16 сентября 20:07
автор: Максим Скороходов

Отец Аке умер через несколько минут после того, как он забил первый гол в Лиге чемпионов

Отец хавбека скончался от неизлечимой болезни.

Полузащитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил, что его неизлечимо больной отец умер через несколько минут после того, как футболист забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

«Может, так и должно было быть, видеть, как я играю, всегда делало его гордым и счастливым. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и этот гол был для тебя, папа», - написал хавбек в инстаграме.

Напомним, что Аке на 16-й минуте открыл счет в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Лейпциг» (6:3),

источник: Instagram
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