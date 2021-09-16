«Галатасарай» на своем поле обыграл «Лацио» в матче Лиги Европы

Турецкий «Галатасарай» взял верх над «Лацио» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал голкипер итальянской команды Томас Стракоша, на 67-й минуте срезавший мяч в собственные ворота.

После этой игры «Галатасарай» набрал три очка и разместился на второй месте в турнирной таблице группы Е, «Лацио» расположился на третьей строчке.

Отметим, что в параллельной встрече московский «Локомотив» на своем поле уступил французскому «Марселю» (0:1).

В следующем туре «Галатасарай» в гостях сыграет против «Марселя», а «Лацио» на своем поле примет «Локомотив».