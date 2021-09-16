«Црвена Звезда» взяла верх над «Брагой» в домашнем матче Лиги Европы

Сербская «Црвена Звезда» обыграла португальскую «Брагу» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В составе сербского клуба голами отметились Милан Родич (74-я минута) и Александар Катаи (85), у португальцев точным ударом отличился Вендерсон Галено (76).

В параллельном матче группы F «Мидтьюлланн» дома сыграл вничью с «Лудогорцем» - 1:1.

После этой победы «Црвена Звезда» набрала три очка и вышла в лидеры группы, «Брага» расположилась на четвертом месте.

В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Лудогорцем», а «Брага» на своем поле примет «Мидтьюлланн».