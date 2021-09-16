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«Вест Хэм» обыграл «Динамо» (Загреб) в ЛЕ, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге конференций
16 сентября 22:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Вест Хэм"

«Вест Хэм» обыграл «Динамо» (Загреб) в ЛЕ, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге конференций

Английские клубы начали свой путь на групповом этапе еврокубков

«Вест Хэм» в гостевом матче Лиге Европы победил загребское «Динамо» со счетом 2:0

За английский клуб забили Майкл Антонио (22-я минута) и Деклан Райс (50).

Также в рамках группы Н «Генк обыграл «Рапид», благодаря голу Пауля Онуачу (90).

Другой английский клуб «Тоттенхэм», выступающий в Лиге конференций, сыграл вничью с «Ренном» - 2:2.

У английской команды забил Пьер Хейбьерг (76), еще один мяч в свои ворота отправил Луак Баде (11).

У французов отличились Флавьен Та (23) и Гаэтан Лаборд (71)

Также в этой группе «Витесс» в гостях был сильнее словенской Муры (2:0)

30 сентября в Лиге конференций пройдут матчи «Витесс» - «Ренн», «Тоттенхэм» - Мура», а в Лиге Европы пройдут игры «Вест Хэм» - «Рапид» и «Генк» - «Динамо» (Загреб).

Лига Европы

Группа H

1-й тур

«Динамо З» (Хорватия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

«Рапид В» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 0:1 (0:0)

Гол: Онуачу, 90+2.

Лига конференций

Группа G. 1-й тур

«Ренн» (Франция) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Баде, 11 — в свои ворота (0:1). Тэ, 23 (1:1). Лаборд, 72 (2:1). Хейбьерг, 76 (2:2).

«Мура» (Словения) — «Витесс» (Нидерланды) — 0:2 (0:1)

Голы: Тронстад, 30 (0:1). Дарфалу, 69 (0:2).

источник: «Советский спорт»
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